La polvere sotto il tappeto di piazza della libertà (Di mercoledì 6 ottobre 2021) di Olga Chieffi Il XIX e? stato il secolo degli imperi, il XX e? stato il secolo delle nazioni, il XXI potrebbe essere il secolo delle citta?. Quello contemporaneo e? senza dubbio il secolo urbano, lavorando sulla forma dei vuoti e dell’ambiente costruito per modificare anche i contenuti della citta?, il modo di viverla, di muoversi, di consumare. Riempiendo lo spazio pubblico non di una semplice somma di funzioni, ma di reti di relazioni. In ventotto mila metri quadrati quali sono quelli di piazza della libertà dovranno convivere portabiciclette parapedonali panchine brasiliane, fontane. Il traguardo e? che posti additati in passato come pericolosi e violenti, dovranno riempirsi di persone che desiderano trasferire all’aperto attivita? (chiacchierare, giocare, leggere, mangiare) che prima svolgevano esclusivamente ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 6 ottobre 2021) di Olga Chieffi Il XIX e? stato il secolo degli imperi, il XX e? stato il secolo delle nazioni, il XXI potrebbe essere il secolo delle citta?. Quello contemporaneo e? senza dubbio il secolo urbano, lavorando sulla forma dei vuoti e dell’ambiente costruito per modificare anche i contenuticitta?, il modo di viverla, di muoversi, di consumare. Riempiendo lo spazio pubblico non di una semplice somma di funzioni, ma di reti di relazioni. In ventotto mila metri quadrati quali sono quelli didovranno convivere portabiciclette parapedonali panchine brasiliane, fontane. Il traguardo e? che posti additati in passato come pericolosi e violenti, dovranno riempirsi di persone che desiderano trasferire all’aperto attivita? (chiacchierare, giocare, leggere, mangiare) che prima svolgevano esclusivamente ...

