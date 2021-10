(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiContinua l’impegno dellaanche nella città di Salerno e questa volta per la vigilanza adellache nei giorni scorsi è stata oggetto di vari atti di. “Il nostro personale di– dichiara il Presidente della Provincia di Salerno Michel- è veramente esiguo ed è impegnato in molte attività di controllo del territorio, fra cui in particolare il contrasto ai reati ambientali e il rispetto della normativa anti Covid in coordinamento con la Questura di Salerno. Eppure il Corpo di, diretto dal Comandate Angelo Cavaliere, ha voluto comunque accogliere il mio invito a collaborare con la...

Advertising

zazoomblog : La polizia provinciale a presidio di piazza Libertà Strianese: “Vandalismo inaccettabile” - #polizia #provinciale… - anteprima24 : ** La polizia provinciale a presidio di piazza Libertà, Strianese: 'Vandalismo inaccettabile' **… - PicenoTime : Polizia Provinciale Ascoli Piceno, controllo velocità mediante sistema ''Speed Scout'' - quibresciait : Cinghiali abbattuti, assolti tutti gli imputati - Alla sbarra alcuni funzionari e amministratori della Provincia di… - 10clarenc3 : @DReqvenge2020 Ho intravisto qualcosa ma io, in prima persona, ho assistito ad una riunione cacciatori-polizia prov… -

Ultime Notizie dalla rete : polizia provinciale

StileTV

A diffondere l'arresto il ComandoCarabinieri di Napoli. Deve, ancora una volta, come ... Sempre in provincia di Napoli, a Pompei, un uomo di 45 anni è stato arrestato dalladi Stato ...... manifesta la sua ferma preoccupazione in merito alla decisione dell'Azienda Sanitaria... l'Ente ricorda altresì la recente decisione di chiudere il punto diFrontaliera all'interno ...Nell’ambito di attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, nella ma ...L'indagine risale al 2017. Per tutti l'assoluzione è stata con formula piena, come peraltro chiesto dal pm. Non sussistono, dunque, le ipotesi di reato di peculato, inquinamento amientale, uccisione i ...