La partigiana Vergalli, la “furbona” Meloni e i pericoli del fascismo “mascherato” | VIDEO (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La partigiana Vergalli contro la Meloni, “E’ una furbona, tutti lo sanno che il suo partito è nostalgico fascista. Io sono andata a votare e ci andrò sempre perché questa libertà ce la siamo guadagnata”. Bellissime parole di Teresa Vergalli sul fascismo, partigiana che l’ha vissuto sulla sua pelle. Chapeau! #dimartedi #dimartedì pic.twitter.com/rlnmHZYHoP — Lellesan79 (@Emanuel95917662) October 5, 2021 “Questa gente inneggia al fascimo senza sapere cos’è stato – ha raccontato ieri nel corso di diMartedì Teresa Vergalli -. In Italia a non si sa cosa sia stato. Anche queste forme assurde che a me fanno rabbia e dolore, dipendono dalla non conoscenza. Ci sarebbe da riconoscere quello che ancora di fascismo c’è. Incitare all’odio e ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lacontro la, “E’ una, tutti lo sanno che il suo partito è nostalgico fascista. Io sono andata a votare e ci andrò sempre perché questa libertà ce la siamo guadagnata”. Bellissime parole di Teresasulche l’ha vissuto sulla sua pelle. Chapeau! #dimartedi #dimartedì pic.twitter.com/rlnmHZYHoP — Lellesan79 (@Emanuel95917662) October 5, 2021 “Questa gente inneggia al fascimo senza sapere cos’è stato – ha raccontato ieri nel corso di diMartedì Teresa-. In Italia a non si sa cosa sia stato. Anche queste forme assurde che a me fanno rabbia e dolore, dipendono dalla non conoscenza. Ci sarebbe da riconoscere quello che ancora dic’è. Incitare all’odio e ...

Advertising

Tommaso94989154 : RT @fattoquotidiano: Partigiana Vergalli a La7: “Meloni? Una furbona, tutti sanno che FdI è nostalgico del fascismo. Salvini? Per Morisi ha… - LucaStanisci : RT @fattoquotidiano: Partigiana Vergalli a La7: “Meloni? Una furbona, tutti sanno che FdI è nostalgico del fascismo. Salvini? Per Morisi ha… - max65bo : RT @fattoquotidiano: Partigiana Vergalli a La7: “Meloni? Una furbona, tutti sanno che FdI è nostalgico del fascismo. Salvini? Per Morisi ha… - Marcell78225090 : RT @fattoquotidiano: Partigiana Vergalli a La7: “Meloni? Una furbona, tutti sanno che FdI è nostalgico del fascismo. Salvini? Per Morisi ha… - Baruch977 : La partigiana Teresa Vergalli a 'di Martedì': 'Tutti sanno che il partito della Meloni è nostalgico del fascismo' -