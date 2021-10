La panchina interattiva che cambia

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Cosa potrà mai offrire unasituata all’interno di una sala d’attesa per attirare l’interesse degli astanti? Partendo da questo interrogativo, il designer tedesco Kim André Lange ha creato Surf Bench, lacheforma imitando il flusso di un’onda cinetica. Realizzata in legno e acciaio, con dimensioni di 240 x 45 x 45 centimetri e pensata per distendere i sensi e alleviare il tipico nervosismo che attanaglia le persone in attesa, l’idea mira a focalizzare l’attenzione delle persone sul movimento tramite un’esperienza visiva e tattile, utile anche per distogliere gli occhi dallo smartphone. E magari, spera Lange, riflettere pure sulla fisica e i meccanismi dietro all’opera. Wired.

