La Pallamano Benevento porta a casa il Trofeo Città di Capua

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– In attesa dell’inizio del campionato di serie A2, domenica scorsa lasi è aggiudicata la ‘Coppadi’. I giallorossi hanno battuto prima lo Sporting Club Gaeta e poi i padroni didel Sun Endas– entrambi ai nastri di partenza del torneo di serie B –ndo aile ben figurando nel torneo di avvicinamento al debutto interno in serie A2 di sabato 16 ottobre contro l’Atellana. Buone indicazioni per coach Rui Carvalho che ha schierato una squadra giovane e priva di tanti elementi come Davide Galliano, Antonio Chiumiento, Andrea Schipani, Andrea Sangiuolo, Antonio De Luca e Pierluigi Formato. Nonostante le assenze di peso i sanniti ...

. Lavorare bene col settore giovanile prima o poi dà sempre i suoi frutti. In casalo sanno bene. In questi anni sono tante le soddisfazioni arrivate dai più piccoli. L'ultima è solo di qualche ora fa con la convocazione di Davide Galliano nella Nazionale ...Inizia con una vittoria e una sconfitta la stagione ufficiale dello Sporting Club Gaeta, in terra campana nel Torneo Città di Capua, che ha visto l'affermazione finale della(A2), che si impone per 31 a 15 sullo Sporting Club Gaeta (Serie B) e 28 - 24 sul Sun Endas Capua ( Serie B) mentre nell' incontro per la seconda piazza lo Sporting Club di Gaeta ...Scrive l'ufficio stampa dell'AsdPallamano Benevento: Grande soddisfazione in casa Pallamano Benevento. I giallorossi Davide Galliano e Vincenzo Laera sono stati convocati dal commissario tecnico della ...Le dichiarazioni del candidato Sindaco Perifano in merito alla gestione delle strutture sportive di proprietà comunale, sottolineano la scarsa conoscenza delle procedure amministrative poste in essere ...