LA NUOVA VITA DI ONANA

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Andréè un portiere pronto a ripartire dopo la squalifica rimediata per doping di nove mesi, a febbraio sarà libero di accordarsi con un’altra società a parametro zero dopo il mancato rinnovo con l’Ajax. Samir Handanovic ha ricevuto molte critiche negli ultimi mesi, ma l’Inter ha confermato la fiducia allo sloveno per il resto della stagione. Però il club nerazzurro guarda anche al futuro, e ha scelto, in attesa di formalizzare. Sul camerunense ci sono anche altri club interessati e nelle ultime ore dalla Spagna raccontano di sondaggi da parte del Barcellona. Ma l’Inter ritiene di essersi mossa in anticipo rispetto alla concorrenza. Andrénasce il 2 aprile del 1996 a Nkol Ngok, è un portiere dell’Ajax e del Camerun. Anche suo cugino Fabrice Ondoa fa il portiere e dopo una crescita nella cantera del Barcellona, si è ...