La moviola Rai scagiona Bonucci e l’Italia | “Ammonizione sbagliata”

Advertising

serieAnews_com : ?? La #Rai scagiona #Bonucci: 'La prima ammonizione è sbagliata', spiega l'ex arbitro #Pieri con la sua moviola - belalugosisdea : @Boboj29 Questa è la moviola della RAI. Il Var per ora è spento ???????? - AMinonna : @Filippo_LaScala @g_lascala Alla RAI la moviola è stato qualcosa di assurdo.L'ex arbitro che la fa,ha detto che è r… - Djnc78 : @Markespo1984 Eh, ma infatti quello mi dà fastidio. Nelle nostre partite si guardano e in 5 minuti si fanno diventa… - AMinonna : @SimoneCristao La moviola sulla RAI qualcosa d imbarazzante.Rigore c'è x l'atteggiamento con cui Messias si è butta… -

Ultime Notizie dalla rete : moviola Rai

SerieANews

...seguire questa sfida in diretta esclusiva su2 oltre che in streaming sulla piattaformaPlay. Sportface.it vi terrà aggiornati nell'arco dei novanta minuti con news, cronaca, pagelle,...Ringrazio quindi Altre Storie,Cinema e il Bif&st per aver creduto in me ". "Ringrazio il Bif&... il direttore Felice Laudadio che ci ha selezionati, accompagnando il film già in, Domenico ...Sirigu, Meret, Calabria, Pellegrini, Raspadori, Berardi, Dimarco, Acerbi, Cristante. Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Ferran Torres (4 ...Data, orario e come vedere in tv e streaming Bosnia-Italia Under 21, match della fase di qualificazioni agli Europei U21: diretta su Rai 2 ...