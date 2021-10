La moneta da mille miliardi $ per scongiurare il default americano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dieci anni esatti e la storia sembra clamorosamente ripetersi. Una moneta diversa da tutte, coniata dal governo americano, in grado di fungere da garanzia del gigantesco debito statunitense e aggirare l’insormontabile ostacolo che c’è tra Joe Biden e l’aumento del tetto al debito. Era il 2011 quando negli States prese corpo l’idea di battere una singola moneta in platino dall’enorme valore di mille miliardi di dollari per bypassare lo stallo sul tetto al debito nel Congresso americano, al fine di evitare il cosiddetto fiscal cliff, vale a dire il baratro fiscale a cui sarebbe andata incontro l’economia statunitense a seguito dei drastici tagli spesa pubblica imposti al governo americano. Ora ci risiamo. Gli Stati Uniti, racconta il Washington Post, potrebbero aver ... Leggi su formiche (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dieci anni esatti e la storia sembra clamorosamente ripetersi. Unadiversa da tutte, coniata dal governo, in grado di fungere da garanzia del gigantesco debito statunitense e aggirare l’insormontabile ostacolo che c’è tra Joe Biden e l’aumento del tetto al debito. Era il 2011 quando negli States prese corpo l’idea di battere una singolain platino dall’enorme valore didi dollari per bypassare lo stallo sul tetto al debito nel Congresso, al fine di evitare il cosiddetto fiscal cliff, vale a dire il baratro fiscale a cui sarebbe andata incontro l’economia statunitense a seguito dei drastici tagli spesa pubblica imposti al governo. Ora ci risiamo. Gli Stati Uniti, racconta il Washington Post, potrebbero aver ...

