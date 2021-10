La Lega diserta il Cdm sulla riforma fiscale, Letta: “Strappo gravissimo” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Lega diserta il Cdm sulla riforma fiscale, Letta: “Strappo gravissimo” “Tassare la casa sarebbe una follia”. A poche ore dal tracollo della Lega nelle grandi città alle elezioni amministrative, Matteo Salvini ha scelto di rompere con il resto della maggioranza sulla riforma fiscale, ritirando la deLegazione della Lega dal consiglio dei ministri in cui ieri è stata approvata la legge deLega che prevede la riformulazione dei valori catastali degli immobili, come chiesto dalla Commissione europea. Un “gesto serio” lo ha definito ieri Mario Draghi, nella conferenza stampa in cui ha presentato il provvedimento. L’ex presidente della ... Leggi su tpi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lail Cdm: “” “Tassare la casa sarebbe una follia”. A poche ore dal tracollo dellanelle grandi città alle elezioni amministrative, Matteo Salvini ha scelto di rompere con il resto della maggioranza, ritirando la dezione delladal consiglio dei ministri in cui ieri è stata approvata la legge deche prevede la riformulazione dei valori catastali degli immobili, come chiesto dalla Commissione europea. Un “gesto serio” lo ha definito ieri Mario Draghi, nella conferenza stampa in cui ha presentato il provvedimento. L’ex presidente della ...

Advertising

MarzulloRoberto : RT @tempoweb: La #Lega diserta il #cdm, tensione sulla #delegafiscale @lefrasidiosho per #iltempodioshø - DANI56 : RT @tempoweb: La #Lega diserta il #cdm, tensione sulla #delegafiscale @lefrasidiosho per #iltempodioshø - donadiomaria : RT @ilmanifesto: Il flop elettorale fa saltare i nervi a Salvini e la Lega diserta il consiglio dei ministri sul fisco. Draghi in conferenz… - GiovanniRoi : Il governo approva la delega fiscale ma la Lega diserta il cdm. Draghi: 'Ce lo spiegherà Salvini'. Lui: 'Non e l'or… - marcodelucact60 : RT @tempoweb: La #Lega diserta il #cdm, tensione sulla #delegafiscale @lefrasidiosho per #iltempodioshø -