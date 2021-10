La Juventus e la nuova politica sui giovani (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Puntiamo molto su Kean, lo abbiamo scelto come nostro attaccante del presente e del futuro. Conosce il mondo della Juve, è un ragazzo che da quando è tornato è cresciuto tantissimo. Al Psg ha fatto 17 gol”. Così il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, prima del derby con il Torino. “Noi puntiamo tanto sui giovani. Credo che la Juve abbia un grandissimo futuro”, ha spiegato ai microfoni di Dazn. Leggi su footdata (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Puntiamo molto su Kean, lo abbiamo scelto come nostro attaccante del presente e del futuro. Conosce il mondo della Juve, è un ragazzo che da quando è tornato è cresciuto tantissimo. Al Psg ha fatto 17 gol”. Così il vicepresidente della, Pavel Nedved, prima del derby con il Torino. “Noi puntiamo tanto sui. Credo che la Juve abbia un grandissimo futuro”, ha spiegato ai microfoni di Dazn.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus nuova Zlatan, trailer italiano del biopic su Zlatan Ibrahimovic in arrivo l'11 novembre Ha trascorso lì le stagioni dal 2001 al 2004, fino a essere notato dalla Juventus. Dal 2004 al 2006 ... Una stagione esaltante e nuova avventura al Milan, che un po' sente come casa sua. Negli anni ha ...

Juve, rinnovo Dybala vicino: ecco cosa manca. Le news di calciomercato ...verrebbero cancellati dalla lista di quelli raggiungibili nella nuova stagione). Un contratto dunque a crescere , legato ai traguardi personali di Dybala e agli obiettivi raggiunti dalla Juventus.

Mercato Juventus, la nuova pista per l’attacco porta in Spagna Virgilio Sport DYBALA, TUTTO FATTO! LE RICHIESTE - le parti hanno messo sul tavolo le proprie richieste. Il futuro di Paulo Dybala sarà bianconero. Dybala è al centro del progetto e questo è stato apprezzato dal diretto interessato. Le ...

Juve Women all'esordio nella fase a gironi di Champions donne. Le aperture dei quotidiani La Juventus Women questo pomeriggio scenderà in campo per la prima sfida della fase a gironi della Women’s Champions League contro il Servette..

