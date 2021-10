La grande fuga dalle urne: un italiano su due non ha votato! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Crolla l’affluenza alle urne e alle elezioni Comunali, è record negativo: un elettore su due non ha votato! Il 54,69 per cento degli italiani non crede più a questa politica e soprattutto ai venditori di fumo che più che leader politici sembrano attori del peggiore avanspettacolo e, considerato il dato dell’astensionismo, dei pessimi televenditori del Leggi su freeskipper (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Crolla l’affluenza allee alle elezioni Comunali, è record negativo: un elettore su due non haIl 54,69 per cento degli italiani non crede più a questa politica e soprattutto ai venditori di fumo che più che leader politici sembrano attori del peggiore avanspettacolo e, considerato il dato dell’astensionismo, dei pessimi televenditori del

Ultime Notizie dalla rete : grande fuga I Pandora Papers e la gogna a priori per i milionari ... e molti degli affari e investimenti di cui si parla a seguito della fuga di notizie sembrano ... Naturalmente, l'entità delle tasse non pagate di cui si parla in relazione ai ricchi è molto più grande ...

I Pandora papers e la 'fuga' di dati Per ora è senza indagini delle Autorità la più grande ipotesi di "fuga di notizie" della storia della finanza mondiale fino ad oggi. Giuridicamente, infatti, la meritoria, (se porterà frutti) nuova indagine del notissimo Consorzio Icij, composto ...

La grande fuga degli infermieri, l'allarme dei sindacati: «Manca personale, ospedali al collasso» ilgazzettino.it Calcio – In Promozione il Don Bosco Spezia abbozza la fuga Al “F. Cimma” il Don Bosco Spezia, che magari strizza l’occhio alla fuga in vetta al Girone B della Promozione ligure, prende subito la partita di petto e ne scaturisce quell’uno-due in un quarto d’or ...

Calcio – In Promozione il D. Bosco Sp abbozza la fuga Al “F. Cimma” il Don Bosco Spezia, che magari strizza l’occhio alla fuga in vetta al Girone B della Promozione ligure, prende subito la partita di petto e ne scaturisce quell’uno-due in un quarto d’or ...

