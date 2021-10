La fusione non s'ha da fare: no di Lecco-Sondrio alla blasonata Bergamo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Anche gli industriali nel loro piccolo si arrabbiano. E molto: le confindustrie territoriali di Lecco e Sondrio hanno bocciato la fusione con la più blasonata Confindustria Bergamo, una decisione che stoppa il processo di consolidamento interno fra le associazioni territoriali della confederazione italiana degli imprenditori innescato dalla riforma Pesenti varata sotto la presidenza Squinzi. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il consiglio generale di Confindustria Lecco e Sondrio si è messo di traverso al progetto di aggregazione sottoposto agli associati dal presidente Lorenzo Riva con la territoriale di Bergamo, un progetto che è stato bloccato in zona Cesarini dagli iscritti e che a quanto pare fa finire sul bancone degli ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Anche gli industriali nel loro piccolo si arrabbiano. E molto: le confindustrie territoriali dihanno bocciato lacon la piùConfindustria, una decisione che stoppa il processo di consolidamento interno fra le associazioni territoriali della confederazione italiana degli imprenditori innescato driforma Pesenti varata sotto la presidenza Squinzi. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il consiglio generale di Confindustriasi è messo di traverso al progetto di aggregazione sottoposto agli associati dal presidente Lorenzo Riva con la territoriale di, un progetto che è stato bloccato in zona Cesarini dagli iscritti e che a quanto pare fa finire sul bancone degli ...

