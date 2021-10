"La foto con cui Elisabetta li ha umiliati davanti al mondo": ecco perché Meghan e Harry sono fuggiti. Lo scatto incriminato | Guarda (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Una foto potrebbe aver scatenato... tutti. Dopo quasi un anno dalla fuga di Meghan Markle e il principe Harry da Buckingham Palace con direzione-Stati Uniti, ecco svelata la - presunta - motivazione del loro addio alla famiglia reale inglese. A lanciare l'indiscrezione è Andrew Morton, autore di Meghan – A Hollywood Princess. Per lo scrittore l'addio dei duchi di Sussex ai membri senior della famiglia reale sarebbe uno scatto pubblicato dalla Regina Elisabetta. Quest'ultima ha augurato a tutti un buon 2020. Peccato però che nell'immagine ci fossero lei, il principe Carlo, il nipote William e il primo pronipote George. Insomma, l'unico escluso sarebbe stato il marito di Meghan nonché figlio di Carlo, Harry. "I Sussex - spiega ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Unapotrebbe aver scatenato... tutti. Dopo quasi un anno dalla fuga diMarkle e il principeda Buckingham Palace con direzione-Stati Uniti,svelata la - presunta - motivazione del loro addio alla famiglia reale inglese. A lanciare l'indiscrezione è Andrew Morton, autore di– A Hollywood Princess. Per lo scrittore l'addio dei duchi di Sussex ai membri senior della famiglia reale sarebbe unopubblicato dalla Regina. Quest'ultima ha augurato a tutti un buon 2020. Peccato però che nell'immagine ci fossero lei, il principe Carlo, il nipote William e il primo pronipote George. Insomma, l'unico escluso sarebbe stato il marito dinonché figlio di Carlo,. "I Sussex - spiega ...

Advertising

WeCinema : Promuove l’#empowerment e non vuole che le sue foto vengano ritoccate. È la più giovane attrice ad aver ricevuto be… - IlContiAndrea : Ma davvero si discute per un paio di foto con corpi nudi, peraltro pure censurati con una stellina? Nel 2021? Dai via #Maneskin - comunevenezia : #VeneziaPerImmagini Oggi vi diamo il buongiorno con questo scatto di Rio de la Fava Grazie per la foto a Paolo P… - foolxhazza : harry scusami ma con 483939 foto stupende che ti fanno posti sempre quelle sfuocate bha - SEOJUNXY : @othreetwofive_ a quanto pare chn nelle foto che ha postato aveva il telefono con una cover con sopra una fanart ti… -