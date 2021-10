La donna s’è destra. La storia, le idee, la militanza delle ragazze che non vollero essere femministe (Di mercoledì 6 ottobre 2021) E’ esistita a destra una politica al femminile di tutto rispetto. Donne che facevano militanza, attivismo, che elaboravano proposte, che discutevano sul femminismo, che entravano anche in contrasto con i vertici e con i dirigenti di partito. Un mondo che ribolliva di idee e di entusiasmo e che non ha mai pensato che attraverso il vittimismo fosse possibile ottenere visibilità e spazio nel panorama politico. La donna s’è destra: il libro di Francesco Maria Del Vigo e Domenico Ferrara Su questo mondo accende ora i riflettori il libro-inchiesta di Francesco Maria Del Vigo e Domenico Ferrara La donna s’è destra. L’altra storia della cultura e della politica femminile italiana (Giubilei Regnani, pp.228, euro 17), corredato da un’intervista con Giorgia ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) E’ esistita auna politica al femminile di tutto rispetto. Donne che facevano, attivismo, che elaboravano proposte, che discutevano sul femminismo, che entravano anche in contrasto con i vertici e con i dirigenti di partito. Un mondo che ribolliva die di entusiasmo e che non ha mai pensato che attraverso il vittimismo fosse possibile ottenere visibilità e spazio nel panorama politico. Las’è: il libro di Francesco Maria Del Vigo e Domenico Ferrara Su questo mondo accende ora i riflettori il libro-inchiesta di Francesco Maria Del Vigo e Domenico Ferrara Las’è. L’altradella cultura e della politica femminile italiana (Giubilei Regnani, pp.228, euro 17), corredato da un’intervista con Giorgia ...

