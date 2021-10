La disperata difesa di Zuckerberg dopo l’audizione di Haugen: «Accuse illogiche» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mark Zuckerberg risponde e fa catenaccio, anche se la sua difesa – rispetto alle ultime Accuse fatte da una sua ex dipendente, Frances Haugen, in audizione al senato americano – si fa sempre più debole di fronte a una politica e a delle istituzioni che sembrano molto provate dal doversi occupare, praticamente in maniera quotidiana, di questioni che riguardano Facebook, il suo funzionamento e l’impatto che ha sui suoi utenti. Frances Haugen era stata la whistleblower che aveva passato al Wall Street Journal centinaia di documenti interni a Facebook. Una product manager di un team di moderazione che, a un certo punto, ha stoppato la sua esperienza a Menlo Park e ha deciso di denunciare tutte le incongruenze che ha visto lì dentro. LEGGI ANCHE > La whistleblower di Facebook al Senato: «Ha ripetutamente ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Markrisponde e fa catenaccio, anche se la sua– rispetto alle ultimefatte da una sua ex dipendente, Frances, in audizione al senato americano – si fa sempre più debole di fronte a una politica e a delle istituzioni che sembrano molto provate dal doversi occupare, praticamente in maniera quotidiana, di questioni che riguardano Facebook, il suo funzionamento e l’impatto che ha sui suoi utenti. Francesera stata la whistleblower che aveva passato al Wall Street Journal centinaia di documenti interni a Facebook. Una product manager di un team di moderazione che, a un certo punto, ha stoppato la sua esperienza a Menlo Park e ha deciso di denunciare tutte le incongruenze che ha visto lì dentro. LEGGI ANCHE > La whistleblower di Facebook al Senato: «Ha ripetutamente ...

