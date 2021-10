La cultura del lavoro: l’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti verso Bergamo-Brescia 2023 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le sezioni UCID (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) di Bergamo e di Brescia nel declinare l’impegno dell’associazione nella riflessione sull’attualita?, intendono contribuire nel loro specifico al cammino verso il 2023 che vedra? le due citta? “capitale della cultura” attraverso un ciclo di incontri dedicati alla centralita? del lavoro per un giusto e ordinato sviluppo economico, sociale e culturale dei due territori, articolato su temi ritenuti primari e essenziali: la fabbrica che cambia, l’approccio sociale, il lavoro femminile e la parita?, la formazione dei giovani in questo mondo che cambia, l’importanza del territorio e il particolare legame alla sua morfologia nel ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le sezioni UCID (Unione) die dinel declinare l’impegno dell’associazione nella riflessione sull’attualita?, intendono contribuire nel loro specifico al camminoilche vedra? le due citta? “capitale della” attraun ciclo di incontri dedicati alla centralita? delper un giusto e ordinato sviluppo economico, sociale ele dei due territori, articolato su temi ritenuti primari e essenziali: la fabbrica che cambia, l’approccio sociale, ilfemminile e la parita?, la formazione dei giovani in questo mondo che cambia, l’importanza del territorio e il particolare legame alla sua morfologia nel ...

Ultime Notizie dalla rete : cultura del Arte: a Catanzaro la mostra di Fabio Bix "L'Illusione e il Tempo" - LOCANDINA IN ALLEGATO ... è realizzata da 4Culture con il contributo della Regione Calabria PAC 2007/2013 e con il patrocinio della Provincia di Catanzaro e dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Catanzaro. "L'Illusione ...

Squid Game, la Breaking Bad di Netflix che esalta la K - mania Partita alla fine degli anni '90, la Hallyu - la 'nuova onda' che indica la popolarità della cultura sudcoreana - è ormai arrivata nel resto del mondo e sembra destinata a restarci. Tanto che l'...

Prelazione del ministero della Cultura per Villa Buonaccorsi - ViaggiArt Agenzia ANSA FS Italiane Official Sponsor della Festa del Cinema di Roma (Teleborsa) - Il Gruppo FS Italiane anche quest'anno è Official Sponsor della Festa del Cinema di Roma e conferma il suo impegno per la promozione della cultura quale motore della ripartenza del Paese ...

L’artista Edoardo Tresoldi a KUM! Festival 2021 L’artista Edoardo Tresoldi è tra gli ospiti dell’edizione 2021 di KUM! Festival, manifestazione dedicata alla cura e alle sue diverse pratiche, che si tiene da venerdì 15 a domenica 17 ottobre alla Mo ...

