' La buona novella' in siciliano | rivivono nella lingua dell' isola i brani del celebre album scritto nel ' 70 da Fabrizio De Andrè

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) ' Era da dieci anni nel cassetto, non riuscivo a tirarla fuori per un pudore reverenziale, per timore d'essere frainteso, come se si pensasse 'guarda questo qui che sale sulle spalle del gigante'. Poi,...

Advertising

Veneto_Polska : @Madel_Krzysztof Gesuita, prete che si occupa di politica contro il governo.....Tempo di convertirsi....Non dovrebb… - RFHomer : Riace: A chi lotta per mettere in pratica la buona novella. #mimmolucano #VinicioCapossela - Livia_DiGioia : RT @faber_bot: tra boschi e città la tua buona novella - Davidone74 : RT @faber_bot: tra boschi e città la tua buona novella - faber_bot : tra boschi e città la tua buona novella -

Ultime Notizie dalla rete : buona novella

leggo.it

Ed eccola qui, 'L a' di Fabrizio De Andrè tradotta in siciliano, a 51 anni da quel disco del cantautore genovese che fu uno spartiacque, una rilettura dei Vangeli apocrifi in un momento ...Ispirata alladi Arthur Schnitzler 'La signorina Else', l'opera è stata commissionata al ... Else è una giovane viennese difamiglia che sta trascorrendo le vacanze in una residenza alpina:...«Era da dieci anni nel cassetto, non riuscivo a tirarla fuori per un pudore reverenziale, per timore d’essere frainteso, come se si ...Ispirata alla novella di Arthur Schnitzler 'La signorina Else', l'opera ... Else è una giovane viennese di buona famiglia che sta trascorrendo le vacanze in una residenza alpina: possiede la bellezza ...