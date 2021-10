Kurz ci faceva la moralina, adesso è indagato: “Favoreggiamento della corruzione” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Vienna, 6 ott – Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz è indagato per Favoreggiamento della corruzione, lo conferma l’anti-corruzione di Vienna. Con lui indagati altre nove persone e tre “soggetti” per le ipotesi di reato di peculato, concussione e corruzione. In mattinata sono state effettuate numerose perquisizioni, anche in due ministeri. Il nuovo filone è partito dall’inchiesta su alcune nomine di Casinos Austria. “Almeno tra il 2016 e il 2018” fondi pubblici del ministero delle Finanze sarebbero stati destinati “esclusivamente a scopi partitici”, secondo gli inquirenti. Due dei tre “soggetti”, secondo quanto riporta l’agenzia Apa, sono l’Ovp, il partito di Kurz, e il gruppo editoriale del tabloid Oesterreich, di proprietà della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Vienna, 6 ott – Il cancelliere austriaco Sebastianper, lo conferma l’anti-di Vienna. Con lui indagati altre nove persone e tre “soggetti” per le ipotesi di reato di peculato, concussione e. In mattinata sono state effettuate numerose perquisizioni, anche in due ministeri. Il nuovo filone è partito dall’inchiesta su alcune nomine di Casinos Austria. “Almeno tra il 2016 e il 2018” fondi pubblici del ministero delle Finanze sarebbero stati destinati “esclusivamente a scopi partitici”, secondo gli inquirenti. Due dei tre “soggetti”, secondo quanto riporta l’agenzia Apa, sono l’Ovp, il partito di, e il gruppo editoriale del tabloid Oesterreich, di proprietà...

Advertising

eia58 : RT @ConteZero76: In Austria Kurz è indagato per quello che in Italia Conte (o per meglio dire Casalino) faceva regolarmente alla luce del s… - democraziait : Ma dai, bello cocco che faceva il bullo!! Finalmente gli #Austriaci si liberano di 'nn strunz* Ma di domando e d… - RobertoMattiaz1 : RT @ConteZero76: In Austria Kurz è indagato per quello che in Italia Conte (o per meglio dire Casalino) faceva regolarmente alla luce del s… - MichelaRoi : RT @ConteZero76: In Austria Kurz è indagato per quello che in Italia Conte (o per meglio dire Casalino) faceva regolarmente alla luce del s… - ManuelaBellipan : RT @ConteZero76: In Austria Kurz è indagato per quello che in Italia Conte (o per meglio dire Casalino) faceva regolarmente alla luce del s… -

Ultime Notizie dalla rete : Kurz faceva Kurz ci faceva la moralina, adesso è indagato: “Favoreggiamento della corruzione” Il Primato Nazionale “Sondaggi pagati con i soldi pubblici”, bufera su Kurz: indagato per peculato e corruzione Perquisizioni in cancelleria, venti di crisi di Vienna. I socialdemocratici e la destra chiedono le dimissioni, imbarazzo dei Verdi ...

Austria, il cancelliere Kurz indagato per favoreggiamento della corruzione Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz è indagato per favoreggiamento della corruzione con alcuni collaboratori, secondo il quotidiano Die Presse ...

Perquisizioni in cancelleria, venti di crisi di Vienna. I socialdemocratici e la destra chiedono le dimissioni, imbarazzo dei Verdi ...Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz è indagato per favoreggiamento della corruzione con alcuni collaboratori, secondo il quotidiano Die Presse ...