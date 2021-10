Karate | Silvia Semeraro oro in Premier League | “Riparto da me | direzione Mondiali”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) E’ uno splendido oro quello del ritorno sul tatami.vince ladi Mosca riscattando una Olimpiade in sordina, dove l’atleta delle Fiamme Oro sognava il podio nel kumite. E’ conosciuto il carattere dellaka tricolore. Non molla maie crede fino in fondo alla vittoria, una vittoria che la porta a crescere e migliorare sempre. Lo ha fatto ancora una volta laazzurra. Seguita dal coach Savio Loria a bordo tatami, che l’ha allenata anche con il Cus Torino, nella città sabauda, ha trionfato nell’ultima tappa di stagione della competizione della WorldFederation. Di rientro dalle Olimpiadi, l’atleta pugliese mette in bacheca il prezioso alloro e semina ottimismo per i prossimo...

Italia delprotagonista nella Premier League di Mosca 2021. Tre ori e un bronzo per la squadra italiana, ...Semeraro ha trionfato nei 68 kg battendo l'egiziana Feryal Abdellaziz. Un ...Non hanno avuto la stessa fortuna, invece, Giulia Angelucci (61 kg), Clio Ferracuti (+68 kg) e Michele Martina (84 kg) che non sono stati in grado di accedere alle fasi finali delle rispettive ...Strepitoso fine settimana per la squadra agonisti di karate della Bodymind di Gossi. Melania Bellinelli, Anna Raffaelli Anna e Angelica Ulivi sono state convocate con la rappresentativa regionale Tosc ...Karate, Italia protagonista alla Premier League di Mosca 2021: vittorie per le squadre di kata, Semeraro e De Vivo, terzo Crescenzo.