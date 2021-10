Juventus Women, questa sera esame di maturità europea (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’attesa è ormai finita. Oggi, ore 18:45, la Juventus Women affronterà in Svizzera la prima partita dei gironi di Champions League. Lo scontro con il Servette è già nella storia del club bianconero, che aveva annotato come uno degli obiettivi minimi stagionali l’accesso ai gironi della massima competizione europea. LEGGI ANCHE Servette-Juventus Women, ecco le convocate per il debutto storico in Champions League Il tecnico Joe Montemurro è orgoglioso della sua rosa per l’approccio avuto durante i preliminari giocati ma tiene alta la guardia contro un avversario da non sottovalutare. In un girone composto anche da Chelsea (finalista dello scorso anno) e Wolfsburg, il match di questo pomeriggio contro le svizzere è un banco di prova importante per capire il livello delle bianconere e delle ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’attesa è ormai finita. Oggi, ore 18:45, laaffronterà in Svizzera la prima partita dei gironi di Champions League. Lo scontro con il Servette è già nella storia del club bianconero, che aveva annotato come uno degli obiettivi minimi stagionali l’accesso ai gironi della massima competizione. LEGGI ANCHE Servette-, ecco le convocate per il debutto storico in Champions League Il tecnico Joe Montemurro è orgoglioso della sua rosa per l’approccio avuto durante i preliminari giocati ma tiene alta la guardia contro un avversario da non sottovalutare. In un girone composto anche da Chelsea (finalista dello scorso anno) e Wolfsburg, il match di questo pomeriggio contro le svizzere è un banco di prova importante per capire il livello delle bianconere e delle ...

