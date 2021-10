Juventus, tutti su Chiesa: super offerta o scambio per i bianconeri! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Federico Chiesa è, stavolta, l’uomo al centro del mercato. L’esterno della Juventus e della Nazionale, con le sue innumerevoli prestazioni di livello, ha pian piano conquistato l’ammirazione dei vari top club europei. Alla lunga lista di estimatori del calciatore italiano, oltre a Bayern Monaco e Chelsea, secondo calciomercato.it, si sarebbe aggiunto il Liverpool di Jürgen Klopp. Difatti, come riporta DonBalon, il Liverpool avrebbe individuato nel giocatore bianconero il sostituto di Moahmed Salah. I Reds avrebbero in mente due possibilità: la prima consisterebbe nello sborsare 75 milioni cash; la seconda riguarderebbe l’inserimento del cartellino di Roberto Firmino più conguaglio economico. POTREBBE INTERESSARTI: Dalla Spagna, il giocatore del Real ha detto sì al Milan! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Federicoè, stavolta, l’uomo al centro del mercato. L’esterno dellae della Nazionale, con le sue innumerevoli prestazioni di livello, ha pian piano conquistato l’ammirazione dei vari top club europei. Alla lunga lista di estimatori del calciatore italiano, oltre a Bayern Monaco e Chelsea, secondo calciomercato.it, si sarebbe aggiunto il Liverpool di Jürgen Klopp. Difatti, come riporta DonBalon, il Liverpool avrebbe individuato nel giocatore bianconero il sostituto di Moahmed Salah. I Reds avrebbero in mente due possibilità: la prima consisterebbe nello sborsare 75 milioni cash; la seconda riguarderebbe l’inserimento del cartellino di Roberto Firmino più conguaglio economico. POTREBBE INTERESSARTI: Dalla Spagna, il giocatore del Real ha detto sì al Milan! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ...

Advertising

JuventusFCYouth : #Under19 e #Under23, tutti i convocati con le Nazionali e l'agenda dei nostri ragazzi ?? #ForzaJuve #JuventusYouth… - juventusfc : Saranno giornate intense per i bianconeri in Nazionale, fra qualificazioni ai Mondiali e gli impegni per le… - gi_ulyy : RT @KamarJFC: Smetterò mai di vantarmi del fatto che Federico Chiesa sia un giocatore della Juventus FC? No, soprattutto dopo aver letto t… - jaretto_8 : JUVENTUS FC RIPETIAMOLO TUTTI INSIEME JUVENTUS FC - IAmGobbo1897 : RT @KamarJFC: Smetterò mai di vantarmi del fatto che Federico Chiesa sia un giocatore della Juventus FC? No, soprattutto dopo aver letto t… -