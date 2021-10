Juventus | rinnovo Dybala innovativo | bonus legati alla fedeltà alla maglia

(Di mercoledì 6 ottobre 2021), ci siamo quasi Deldi Paulose ne parla da inizio estate. Il giocatore argentino, che ha iniziato la sua settima stagione consecutiva con la, ha infatti il contratto in scadenza con i bianconeri a giugno del 2022. La permanenza dell’attaccante a Torino per più di un anno è sempre parsa quasi certa, ma le formalità legate all’operazione non sono ancora state risolte. Le due parti infatti hanno avuto alcune discussioni riguardanti l’aspetto economico. Il club avrebbe voluto alzare lo stipendio del giocatore di circa 0,5 milioni di euro (da 7,5 a 8), senza considerare i. L’agente del giocatore, Jorge Antun, invece, avrebbe richiesto di avvicinarsi ai 12 milioni che percepisce De Ligt. Dalle ultime ...

romeoagresti : Nel principio d'accordo trovato tra la #Juventus e #Dybala, la parte fissa del rinnovo - attraverso determinati obi… - Gazzetta_it : Juve, c'è l'accordo con Dybala per il rinnovo del contratto fino al 2025 - GoalItalia : Il rinnovo di Dybala con la Juventus è alla stretta finale: avvocati al lavoro, l'agente è tornato in Argentina ??…

Paulo Dybala è ormai vicinissimo al rinnovo con la Juventus, ad un passo dal risolvere l'intricata situazione che vedeva coinvolto l'argentino con contratto in scadenza nel 2022. Le ultime settimane s ...