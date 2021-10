Juventus | Facchinetti contro Cuadrado | “È la Cagnotto!”

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il grande tifoso dell’Inter, Francesco, ex DJ Francesco, ha parlato duramentenell’ultima puntata di Tiki Taka, andata in onda ieri. Queste le sue parole: “È un gran giocatore ma non gli possiamo dare 27 giornate di squalifica in NBA lo farebbero. È insopportabile, è bravissimo ma andrebbe preso a calci nel culo. Non è un cascatore, è la Cagnotto. E si arrabbia pure se non gli danno rigore. È insopportabile e non è vero che anche gli altri attaccanti fanno così”. Discorso molto pesante nei confronti del colombiano che, nel frattempo è in procinto di rinnovare con la. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.