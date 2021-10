Juventus, Arthur vuole riprendersi il centrocampo dopo l’infortunio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) dopo una lunga e obbligata sosta per riprendersi dall’operazione, Arthur scalpita per tornare in campo. Anche durante questa sosta nazionali, anche nei giorni di riposo in cui nessuno bianconero si reca alla Continassa, il centrocampista brasiliano continua ad allenarsi per recuperare velocemente la forma ottimale. Da quando è approdato in Italia, l’ex blaugrana non è riuscito ad incidere positivamente con la maglia bianconera, ma adesso è pronto a prendersi le chiavi del centrocampo. Arthur nello scacchiere di Allegri Arthur, centrocampista della Juventus @imagephotoagencyIl numero 5 bianconero era stato preso nello scambio con Pjanic per due motivi: ringiovanire la rosa ma al contempo non perdere le caratteristiche e le qualità nell’impostazione del gioco ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021)una lunga e obbligata sosta perdall’operazione,scalpita per tornare in campo. Anche durante questa sosta nazionali, anche nei giorni di riposo in cui nessuno bianconero si reca alla Continassa, il centrocampista brasiliano continua ad allenarsi per recuperare velocemente la forma ottimale. Da quando è approdato in Italia, l’ex blaugrana non è riuscito ad incidere positivamente con la maglia bianconera, ma adesso è pronto a prendersi le chiavi delnello scacchiere di Allegri, centrocampista della@imagephotoagencyIl numero 5 bianconero era stato preso nello scambio con Pjanic per due motivi: ringiovanire la rosa ma al contempo non perdere le caratteristiche e le qualità nell’impostazione del gioco ...

