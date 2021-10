Juve Women, partenza col botto in Champions: 3 - 0 al Servette all'esordio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Non poteva esserci debutto migliore per la Juventus nella fase a gironi della nuova Women's Champions League. Missione compiuta sul campo del Servette: uno 0 - 3 in terra svizzera che premia una ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Non poteva esserci debutto migliore per lantus nella fase a gironi della nuova'sLeague. Missione compiuta sul campo del: uno 0 - 3 in terra svizzera che premia una ...

Advertising

juventusfc : ?? Stade de Genève ?? Pronte alla sfida di #UWCL ?? La conferenza stampa di presentazione di #ServetteJuve ??… - Gazzetta_it : Juve Women, partenza col botto in Champions: 3-0 al Servette all'esordio #Juve - GiovaAlbanese : RT @Gazzetta_it: Juve Women, partenza col botto in Champions: 3-0 al Servette all'esordio #Juve - alexcobra11 : @JuventusFCWomen Ma come hanno vinto 3-0 in trasferta in Champions??? Com'è possibile? Mi avevano detto che senza G… - sportli26181512 : Juve Women, partenza col botto in Champions: 3-0 al Servette all'esordio: Juve Women, partenza col botto in Champio… -