Juve a lavoro | obiettivo puntato sulla Roma di Mourinho

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) TORINO - Smaltita la vittoria nel derby, lantus è tornata aalla Continassa, dove Massimiliano Allegri ha ritrovato i pochi uomini a sua disposizione in questa sosta per le Nazionali. Il ...

Torello, possesso palla e partitella ilproposto nel pomeriggio di mercoledì, prima di dare appuntamento ai suoi a giovedì mattina per una nuova seduta di allenamento.... per la quadratura tecnico - tattica frutto deldel tecnico toscano e del suo staff. La ... Bagni: 'La squadra di Spalletti ha trovato equilibrio, è superiore a Inter e Milan, mentre la...19:14 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli della seduta odierna: "Dopo i giorni di riposo concessi in seguito alla ...TORINO - Tre giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri ai suoi dopo la vittoria nel derby, scaduti i quali la Juventus è tornata in campo alla Continassa. Tanti i giocato ...