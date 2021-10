Advertising

motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Jarvis: 'Valentino? Ecco come andò nel 2015. E ho chiamato Lorenzo perché...') è stat… - Gazzetta_it : Jarvis: “Senza i fatti di Sepang, Valentino avrebbe vinto nel 2015. Lorenzo? Ecco perché lo scelsi” - Sport_Fair : #ValentinoRossi e la #Yamaha Una carriera di alti e bassi E sul Mondiale perso nel 2015 #Jarvis ha la sua convinzio… - sportal_it : Lin Jarvis apre il libro dei ricordi con Valentino Rossi -

Ultime Notizie dalla rete : Jarvis Valentino

non ha dubbi: 'Continuo a credere che senon avesse chiamato in causa Marquez dopo la gara di Phillip Island, probabilmente avrebbe vinto il titolo'. Le conseguenze, però, non si ......- Linlo ha detto alla fine di ' The Oxley interview ', ma sono parole che pesano come un macigno, visto che per la prima volta il manager della Yamaha sembra prendersela anche con...Il Managing Director Yamaha sulla stagione più controversa di sempre: “Da quel duello tra Rossi e Marquez la MotoGP è uscita avvelenata”. Poi ricorda: “Nel 2010, Rossi ci chiese di scegliere tra lui e ...Il team manager della Yamaha sul Mondiale 2015: "Da allora la MotoGp è diventata come il calcio". Il team manager della Yamaha Lin Jarvis in un'intervista a The Oxley Interview ha raccontato alcuni ep ...