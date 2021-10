Iva, Irpef e catasto: cosa prevede la riforma delle tasse (anche sulla casa) che non convince la Lega (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La legge deLega sul fisco approvata ieri, 5 ottobre, contiene soltanto dei capitoli generici. Linee di indirizzo – alle quali si aggiungeranno una serie di decreti attuativi -, sufficienti però per far disertare il Consiglio dei ministri alla Lega e aprire l’ennesima faglia nella maggioranza. Benché il Carroccio individui nelle questioni di metodo il motivo principale della spaccatura, «i ministri della Lega non possono avere la bozza in mano alle 13.30 per una riunione alle 14», sono altrettanto chiari i punti della deLega che il partito di Matteo Salvini vorrebbe stralciare. Primo tra tutti, la revisione del catasto. Mario Draghi l’ha definita «operazione trasparenza» e si basa sull’abbandono del sistema attuale di rendite e moltiplicatori, «numeri senza senso» secondo il presidente del Consiglio e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La legge desul fisco approvata ieri, 5 ottobre, contiene soltanto dei capitoli generici. Linee di indirizzo – alle quali si aggiungeranno una serie di decreti attuativi -, sufficienti però per far disertare il Consiglio dei ministri allae aprire l’ennesima faglia nella maggioranza. Benché il Carroccio individui nelle questioni di metodo il motivo principale della spaccatura, «i ministri dellanon possono avere la bozza in mano alle 13.30 per una riunione alle 14», sono altrettanto chiari i punti della deche il partito di Matteo Salvini vorrebbe stralciare. Primo tra tutti, la revisione del. Mario Draghi l’ha definita «operazione trasparenza» e si basa sull’abbandono del sistema attuale di rendite e moltiplicatori, «numeri senza senso» secondo il presidente del Consiglio e ...

