Advertising

IGT_official : ??Attenzione, attenzione !?? Siamo lieti di annunciarvi che la giuria di #IGT è pronta a ripartire alla ricerca del t… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Italia's got talent, il ballerino Mattia #Montenesi è morto a 15 anni: «L’avversario era troppo forte» - leggoit : Italia's got talent, il ballerino Mattia #Montenesi è morto a 15 anni: «L’avversario era troppo forte» - Martino_Got : RT @emmevilla: ?? Mentre l'Europa vaccinata riapre, Romania e Bulgaria (con meno del 30% della popolazione vaccinata) attraversano l'ondata… - infoitcultura : Mattia Montenesi, morto a 15 anni l’ex concorrente di «Italia’s Got Talent» -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Got

Si è spento a 15 anni Mattia Montenesi, il giovane ballerino di breakdance arrivato in finale a ''stalent' nel 2015. Il ragazzo era affetto da una malattia incurabile ed è morto a Trieste. A dare l'annuncio ci ha pensato il papà tramite il suo profilo Facebook . 'Nell'ultima 'battle' l'...E' morto Mattia Montenesi il giovane ballerino di breakdance e ballo arrivato in finale a ''stalent' nel 2015. Il ragazzo si è spento a Trieste a soli 15 anni, a causa di una malattia incurabile. A dare lo straziante annuncio della morte è stato suo padre Andrea tramite il suo ...È il messaggio postato sui social da «Italia’s Got Talent» per dire addio a Mattia Montenesi, ex concorrente del talent, stroncato a soli 15 anni, stando a quanto sarebbe emerso, da un male incurabile ...Drammatica notizia per tutto il cast di Italia's Got Talent e non solo. Scomparso a soli 15 anni l'ex concorrente: tantissimi i messaggi di addio sul web ...