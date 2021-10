Italia Spagna, un capitano azzurro espulso dopo 29 anni (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’espulsione di Bonucci nella gara di questa sera tra Italia e Spagna passa alla storia: prima di lui fu Baresi ad essere allontanato Leonardo Bonucci è stato espulso sul finire del primo tempo della gara tra Italia e Spagna. Il centrale ex Milan, questa sera capitano, ha succeduto Franco Baresi in una speciale statistica. dopo 29 anni – L’ultimo capitano dell’Italia ad essere espulso fu proprio il leggendario ex numero 6 rossonero in un’Italia-Malta vinta dagli azzurri per due a uno, esattamente 29 anni fa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’espulsione di Bonucci nella gara di questa sera trapassa alla storia: prima di lui fu Baresi ad essere allontanato Leonardo Bonucci è statosul finire del primo tempo della gara tra. Il centrale ex Milan, questa sera, ha succeduto Franco Baresi in una speciale statistica.29– L’ultimodell’ad esserefu proprio il leggendario ex numero 6 rossonero in un’-Malta vinta dagli azzurri per due a uno, esattamente 29fa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

