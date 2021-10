Italia Spagna, striscione verso Donnarumma: «Ospite sgradito» – FOTO (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Donnarumma è stato duramente contestato nel giorno del suo ritorno a San Siro con l’Italia. Significativo uno striscione Si preannuncia una serata difficile per Gianluigi Donnarumma. Il portiere, che torna questa sera per la prima volta a San Siro dopo l’addio al Milan della scorsa estate, è stato duramente contestato dai tifosi non solo sui social ma anche allo stadio dove è stato fischiato alla lettura delle formazioni. striscione CHIARO – In particolare, un tifoso all’esterno dell’impianto ha mostrato uno striscione che non lascia spazio a dubbi: «A San Siro sei un Ospite sgradito». Di ospiti e padroni di casa #ItaliaSpagna pic.twitter.com/X8A9mpcPfz— Giuseppe Pastore (@gippu1) October 6, 2021 L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021)è stato duramente contestato nel giorno del suo ritorno a San Siro con l’. Significativo unoSi preannuncia una serata difficile per Gianluigi. Il portiere, che torna questa sera per la prima volta a San Siro dopo l’addio al Milan della scorsa estate, è stato duramente contestato dai tifosi non solo sui social ma anche allo stadio dove è stato fischiato alla lettura delle formazioni.CHIARO – In particolare, un tifoso all’esterno dell’impianto ha mostrato unoche non lascia spazio a dubbi: «A San Siro sei un». Di ospiti e padroni di casa #pic.twitter.com/X8A9mpcPfz— Giuseppe Pastore (@gippu1) October 6, 2021 L'articolo ...

