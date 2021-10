Italia-Spagna stasera in tv: data, orario e streaming Nations League 2021 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Nazionale Italiana di Roberto Mancini non si accontenta e cerca il bis. stasera, alle 20:45, nella cornice di San Siro, l’Italia affronterà la Spagna, a pochi mesi dalla semifinale europea che si è conclusa ai calci di rigore. Si gioca a San Siro e in palio c’è la finale di Nations League, cioè l’occasione di chiudere il 2021 con un altro trofeo prestigioso in bacheca in vista del Mondiale in Qatar. Potrete seguire la partita in diretta tv esclusiva su Rai 1 oltre che in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Nazionalena di Roberto Mancini non si accontenta e cerca il bis., alle 20:45, nella cornice di San Siro, l’affronterà la, a pochi mesi dalla semifinale europea che si è conclusa ai calci di rigore. Si gioca a San Siro e in palio c’è la finale di, cioè l’occasione di chiudere ilcon un altro trofeo prestigioso in bacheca in vista del Mondiale in Qatar. Potrete seguire la partita in diretta tv esclusiva su Rai 1 oltre che insulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

Advertising

Azzurri : ?? #NationsLeague ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio G. Meazza San Siro - #Milano ?? In diretta… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? I numeri dei precedenti tra #Italia e #Spagna #ItaliaSpagna #NationsLeague #Azzurri #VivoAzzurro - Azzurri : #Nazionale ???? ?? Tutto esaurito al #Meazza per #ItaliaSpagna: venduti 37.000 biglietti?? #NationsLeague #Azzurri… - zazoomblog : Diretta Italia - Spagna ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming - #Diretta #Italia… - laziopress : Nations League, Italia-Spagna: le probabili formazioni e dove vederla in tv -