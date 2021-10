Italia-Spagna, San Siro fa brutta figura: inno spagnolo fischiato (Di mercoledì 6 ottobre 2021) San Siro fa una pessima figura. Infatti nel corso degli inni nazionali di Italia-Spagna, match valevole per la semifinale della Nations League 2021/2022, molti dei presenti sugli spalti ha fischiato sonoramente la ‘Marcia Reale’ spagnola nel momento dell’inno. Gli azzurri hanno provato a sollecitare gli applausi, ma soprattutto all’inizio i fischi sono stati tanti e sonori. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sanfa una pessima. Infatti nel corso degli inni nazionali di, match valevole per la semifinale della Nations League 2021/2022, molti dei presenti sugli spalti hasonoramente la ‘Marcia Reale’ spagnola nel momento dell’. Gli azzurri hanno provato a sollecitare gli applausi, ma soprattutto all’inizio i fischi sono stati tanti e sonori. SportFace.

