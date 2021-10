Italia-Spagna: precedenti equilibrati e quella volta del Grande Torino (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Italia-Spagna è sfida dalla lunga tradizione, che ha visto le due nazionali scontrarsi in varie competizioni e più volte ai Mondiali. Particolare rimane il successo del 1949, firmato dal gruppo del Grande Torino. Gli spagnoli non vincono contro gli azzurri in Italia da 40 anni. La prima Italia-Spagna all’ultima del Grande Torino La Nazionale Italiana giocò la sua prima gara contro la Spagna il 2 settembre 1920, giocando allo Olympisch Stadio di Anversa. quella prima sfida contro le Furie Rosse, finì con il successo degli iberici per 2-0, complice una doppietta di Sesùmaga. Quando lo scontro si ripeté quattro anni più tardi alle Olimpiadi a Parigi, gli azzurri, guidati da Pozzo, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021)è sfida dalla lunga tradizione, che ha visto le due nazionali scontrarsi in varie competizioni e più volte ai Mondiali. Particolare rimane il successo del 1949, firmato dal gruppo del. Gli spagnoli non vincono contro gli azzurri inda 40 anni. La primaall’ultima delLa Nazionalena giocò la sua prima gara contro lail 2 settembre 1920, giocando allo Olympisch Stadio di Anversa.prima sfida contro le Furie Rosse, finì con il successo degli iberici per 2-0, complice una doppietta di Sesùmaga. Quando lo scontro si ripeté quattro anni più tardi alle Olimpiadi a Parigi, gli azzurri, guidati da Pozzo, ...

