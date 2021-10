Italia-Spagna | pagelle Nations League | i voti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)0-2 Donnarumma, 5,5: è frastornato dai fischi assordanti che lo bersagliano non appena tocca il pallone. L’alternanza con Navas al PSG non gli sta facendo di certo bene, appare arrugginito, come in occasione della ‘quasi papera’ sul tiro non irresistibile di Alonso: solo il palo lo salva. Sui gol può poco, ma non è neanche miracoloso come agli Europei. Di Lorenzo, 5: Alonso e Oyarzabal lo fanno ammattire, si ritrova spesso tra due fuochi. Dalla sua parte si balla il flamenco, non si spinge praticamente mai in attacco. Bastoni, 5: si perde completamente Ferran Torres in occasione del gol dell’1-0. Pessima marcatura: ci fose stato Chiellini…Per il resto prova anche qualche incursione offensiva. Si parla un gran bene del difensore dell’Inter, ma l’impressione è che manchi ancora qualcosa per diventare un big in campo ...