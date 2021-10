Italia-Spagna oggi | Nations League 2021 | orario | tv | programma | streaming | probabili formazioni

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si disputerà, mercoledì 6 ottobre, la prima semifinale valida per ladi calcio, in cui l’sarà opposta allaa Milano, con il calcio d’inizio previsto alle ore 20.45. La sfida trasarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 ed insu Rai Play. Schieramento speculare per le due, che dovrebbero partire col 4-3-3: Roberto Mancini punta su Donnarumma in porta, Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni ed Emerson in difesa, Barella, Jorginho e Locatelli in mezzo, Berardi, Insigne e Chiesa in attacco. Luis Enrique dovrebbe rispondere con Unai Simon tra i pali, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte e Marcos Alonso nel pacchetto arretrato, Rodri, Sergio Busquets e Koke a ...

Mancini: «Abbiamo dei problemi in attacco, vedremo quale sarà la soluzione migliore». In attacco «abbiamo un po' di problemi, ci mancano i due centravanti dell'Europeo che per problemi sono a casa - h ...