Italia Spagna, Mentana: «Fischi a Donnarumma ignoranti come gli insulti a Koulibaly»

Enrico Mentana ha espresso un concetto molto forte in merito ai Fischi contro Donnarumma durante Italia Spagna

Enrico Mentana, noto giornalista e tifoso interista, è intervenuto con un post sul proprio profilo Facebook esprimendo un concetto molto forte riguardo ai Fischi piovuti per tutta la partita dagli spalti di San Siro verso Gianluigi Donnarumma: «I Fischi a Donnarumma e gli insulti a Koulibaly sono due facce della stessa feroce ignoranza. Dopo tanto orgoglio di essere Italiani, ecco il suo opposto, la vergogna per loro».

