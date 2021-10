Italia-Spagna, Mancini prova la mossa a sorpresa! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) E’ tempo di nazionali e di rivivere quelle magiche notti di Luglio. Questa sera la Nazionale Italiana sarà di scena a San Siro contro la Spagna in una partita che decreterà la prima finalista della Nations League. Il ct Roberto Mancini dovrà fare a meno, per infortunio, delle due punte che lo hanno accompagnato durante tutto l’Europeo, Belotti e soprattutto Ciro Immobile. Insigne Nazionale Mancini Per questo il mister di Jesi starebbe pensando ad una mossa a sorpresa, far giocare Lorenzo Insigne da falso nueve. Ai suoi lati agirebbero Chiesa e Pellegrini. LEGGI ANCHE: Fiorentina, Vlahovic via già a gennaio! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 6 ottobre 2021) E’ tempo di nazionali e di rivivere quelle magiche notti di Luglio. Questa sera la Nazionalena sarà di scena a San Siro contro lain una partita che decreterà la prima finalista della Nations League. Il ct Robertodovrà fare a meno, per infortunio, delle due punte che lo hanno accompagnato durante tutto l’Europeo, Belotti e soprattutto Ciro Immobile. Insigne NazionalePer questo il mister di Jesi starebbe pensando ad unaa sorpresa, far giocare Lorenzo Insigne da falso nueve. Ai suoi lati agirebbero Chiesa e Pellegrini. LEGGI ANCHE: Fiorentina, Vlahovic via già a gennaio! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

