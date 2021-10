Italia-Spagna, Mancini: “Fischi a Donnarumma? Oggi giocava l’Italia, non il Psg” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Donnarumma giocava l’Italia e non era una partita di club. Si poteva mettere da parte per una sera questa situazione e Fischiare in un eventuale PSG-Milan, l’Italia è l’Italia e viene sopra tutto”. Questo il pensiero del commissario tecnico, Roberto Mancini, intervenuto in conferenza stampa al termine di Italia-Spagna, semifinale della Nations League giocatasi a San Siro. La parte del tifo rossonera ha Fischiato l’ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma dal primo all’ultimo minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “l’e non era una partita di club. Si poteva mettere da parte per una sera questa situazione eare in un eventuale PSG-Milan, l’è l’e viene sopra tutto”. Questo il pensiero del commissario tecnico, Roberto, intervenuto in conferenza stampa al termine di, semifinale della Nations League giocatasi a San Siro. La parte del tifo rossonera haato l’ex portiere del Milan Gianluigidal primo all’ultimo minuto. SportFace.

