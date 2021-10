Italia Spagna LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la semifinale di Nations League tra Italia e Spagna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “San Siro”, Italia e Spagna si affrontano nel match valido per la semifinale di Nations League. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Italia Spagna 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Italia Spagna 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Allo stadio San Siro, ilvalido per la semifinale di Nations League tra, risultato,Allo stadio “San Siro”,si affrontano nelvalido per la semifinale di Nations League. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Azzurri : ?? #NationsLeague ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio G. Meazza San Siro - #Milano ?? In diretta… - matteorenzi : Dopo la Francia anche la Spagna copia la nostra #18app, il bonus cultura per i diciottenni. Le buone idee si fanno… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? I numeri dei precedenti tra #Italia e #Spagna #ItaliaSpagna #NationsLeague #Azzurri #VivoAzzurro - savageimperator : RT @BisInterista: #NationsLeague Verso Italia-Spagna | Salvatore #Sirigu verso la titolarità, problemi intestinali per #Donnarumma - TMit_news : Una semifinale vinta e una persa, sempre con i rigori a decidere. Ma, qualunque sia il livello di confronto, fra It… -