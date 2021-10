ITALIA-SPAGNA: L’ESORDIO DI LELE ADANI SU RAI1 NELLA SFIDA CHE VALE LA FINALE DI NATIONS LEAGUE (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A tre mesi esatti dalla semiFINALE europea, vinta ai rigori dagli Azzurri dopo l’1-1 al termine dei supplementari, in esclusiva RAI1 per ITALIA e SPAGNA si ripropone un altro incrocio che VALE una FINALE, certamente meno prestigiosa di quella per il titolo continentale, ma non per questo da considerare in tono minore. Quando si trovano di fronte, del resto, Azzurri e “Furie rosse”, i match non sono mai banali, come hanno sottolineato, alla vigilia, tanto Roberto Mancini quanto Luis Enrique, il Ct asturiano che sogna di interrompere l’imbattibilità del suo collega di panchina, che dura da 37 partite di fila, un’eternità. ITALIA e SPAGNA scenderanno in campo a San Siro questa sera, mercoledì 6 ottobre, e per l’occasione il colpo d’occhio sarà ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A tre mesi esatti dalla semieuropea, vinta ai rigori dagli Azzurri dopo l’1-1 al termine dei supplementari, in esclusivapersi ripropone un altro incrocio cheuna, certamente meno prestigiosa di quella per il titolo continentale, ma non per questo da considerare in tono minore. Quando si trovano di fronte, del resto, Azzurri e “Furie rosse”, i match non sono mai banali, come hanno sottolineato, alla vigilia, tanto Roberto Mancini quanto Luis Enrique, il Ct asturiano che sogna di interrompere l’imbattibilità del suo collega di panchina, che dura da 37 partite di fila, un’eternità.scenderanno in campo a San Siro questa sera, mercoledì 6 ottobre, e per l’occasione il colpo d’occhio sarà ...

