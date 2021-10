Italia-Spagna, le scelte ufficiali di Mancini: tre juventini in campo dall’inizio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Alle 20.45 di questa sera, la Nazionale Italiana scenderà in campo allo Stadio San Siro per disputare la Semifinale di Nations League contro la Spagna. A rappresentare la Juventus, il ct azzurro, Roberto Mancini, manda in campo dal primo minuto Leonardo Bonucci, al centro della difesa, Federico Chiesa, nel ruolo di esterno alto a destra, e Federico Bernardeschi, ad agire da falso nove. Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Bernardeschi, Insigne. Allenatore: Roberto Mancini Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Oyarzabal, Ferran Torres, Sarabia. Allenatore: Luis Enrique L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Alle 20.45 di questa sera, la Nazionalena scenderà inallo Stadio San Siro per disputare la Semifinale di Nations League contro la. A rappresentare la Juventus, il ct azzurro, Roberto, manda indal primo minuto Leonardo Bonucci, al centro della difesa, Federico Chiesa, nel ruolo di esterno alto a destra, e Federico Bernardeschi, ad agire da falso nove.(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Bernardeschi, Insigne. Allenatore: Roberto(4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Oyarzabal, Ferran Torres, Sarabia. Allenatore: Luis Enrique L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

