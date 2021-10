Italia-Spagna | le formazioni ufficiali | c' è la scelta di Mancini su Insigne e Di Lorenzo

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Alle 20:45 l'scenderà in campo a San Siro per la semifinale di Nations League contro ladi Luis Enrique. Non mancano le sorprese nella formazioneda Robertoper affrontare le Furie Rosse. Vediamo insieme ledel match:ItalyGiovanni DiItaly celebrates after scoring his team s third goal during the Uefa European Championship, EM, Europameisterschaft 2020 match between Turkey 0-3 Italy at Olimpic Stadium on June 11, 2021 in Roma, Italy. Noxthirdxpartyxsales PUBLICATIONxNOTxINxJPN 162324236(4-3-3): Donnarumma; Di, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Bernardeschi, ...