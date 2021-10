Italia-Spagna, la reazione di San Siro all’inno spagnolo! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Scene ingloriose al momento dell’inno spagnolo. La stragrande maggioranza dei tifosi Italiani ha accompagnato La Marcha Real con una bordata di fischi. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Scene ingloriose al momento dell’inno spagnolo. La stragrande maggioranza dei tifosini ha accompagnato La Marcha Real con una bordata di fischi. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

Azzurri : ?? #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadi… - Azzurri : ?? #NationsLeague ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio G. Meazza San Siro - #Milano ?? In diretta… - matteorenzi : Dopo la Francia anche la Spagna copia la nostra #18app, il bonus cultura per i diciottenni. Le buone idee si fanno… - mntllyonthemoon : RT @Silver30549881: L'ultima volta Italia Spagna 06/07/2021 Chicco facci esultare di nuovo #ItaliaSpagna - gilnar76 : Italia Spagna LIVE: pochi minuti al fischio d’inizio #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea -