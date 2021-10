Italia-Spagna, la reazione di San Siro all’inno spagnolo! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Scene ingloriose al momento dell’inno spagnolo. La stragrande maggioranza dei tifosi Italiani ha accompagnato La Marcha Real con una bordata di fischi. Episodi che fanno male al calcio e coloro che lo seguono. LEGGI ANCHE: FOTO – Fischi e attacchi a Donnarumma: la reazione di San Siro al ritorno del portiere! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Scene ingloriose al momento dell’inno spagnolo. La stragrande maggioranza dei tifosini ha accompagnato La Marcha Real con una bordata di fischi. Episodi che fanno male al calcio e coloro che lo seguono. LEGGI ANCHE: FOTO – Fischi e attacchi a Donnarumma: ladi Sanal ritorno del portiere! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

