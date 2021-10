Italia - Spagna, fischi per Donnarumma alla lettura delle formazioni (Di mercoledì 6 ottobre 2021) MILANO - Gli spettatori presenti a San Siro per il match di Nations League tra Italia e Spagna hanno accolto Gigio Donnarumma con buu e fischi a lla lettura delle formazioni. L'addio del portiere al ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) MILANO - Gli spettatori presenti a San Siro per il match di Nations League trahanno accolto Gigiocon buu ea lla. L'addio del portiere al ...

Azzurri : ?? #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadi… - Azzurri : ?? #NationsLeague ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio G. Meazza San Siro - #Milano ?? In diretta… - matteorenzi : Dopo la Francia anche la Spagna copia la nostra #18app, il bonus cultura per i diciottenni. Le buone idee si fanno… - GianmGuas : Ragazzi i fischi a #Donnarumma sono uno scandalo perché dovrebbero essere molti di più. #Italia #Spagna #ItaSpa #NationsLeague - BWhiteblack : questa Spagna o crolla nel secondo tempo fisicamente oppure sta sera sono legnate per questa Italia...?? -