Italia-Spagna, Emerson Palmieri: "Complimenti a loro. Pensiamo già alla prossima gara. Dopo il match perso dall'Italia contro la Spagna nella semifinale di Nations League, il terzino Emerson Palmieri ha parlato ai microfoni della Rai: "Complimenti a loro, hanno fatto grande partita. Il primo tempo in 11 contro 11 abbiamo avuto occasioni ma dobbiamo riconoscere le qualità dei nostri avversari. Abbiamo perso dopo 37 incontri, Pensiamo già alla prossima. Gavi? Non lo conoscevo, si vede già che ha un potenziale enorme. La Spagna gioca un calcio bello da vedere, noi abbiamo fatto il nostro ma abbiamo perso". SportFace.

