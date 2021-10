Italia Spagna e la moderna rivoluzione azzurra. Italians do it better (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’Italia scenderà in campo questa sera per sfidare la Spagna in Nations League. Prematch e probabili formazioni Italia Spagna L’Italia è spagnoleggiante ma come diceva qualcuno Italians do it better. Sì, lo facciamo meglio. Lo abbiamo fatto meglio. Abbiamo appreso delle nuove tecniche, le abbiamo fatte nostre, le abbiamo modificate senza dimenticare il nostro passato. Oggi la Nazionale di Roberto Mancini rappresenta novità ed evoluzione. Ma anche rivoluzione. Questa Nazionale sorge dalle ceneri di quella sventurata di Ventura e ha portato a casa in pochi anni credibilità ma anche un Europeo e ha riacceso interesse e passione attorno a lei. Merito di Mancini che ha rischiato e ha vinto. Ha convocato Zaniolo quando non aveva ancora giocato nella Roma. Ha ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’scenderà in campo questa sera per sfidare lain Nations League. Prematch e probabili formazioniL’è spagnoleggiante ma come diceva qualcunons do it. Sì, lo facciamo meglio. Lo abbiamo fatto meglio. Abbiamo appreso delle nuove tecniche, le abbiamo fatte nostre, le abbiamo modificate senza dimenticare il nostro passato. Oggi la Nazionale di Roberto Mancini rappresenta novità ed evoluzione. Ma anche. Questa Nazionale sorge dalle ceneri di quella sventurata di Ventura e ha portato a casa in pochi anni credibilità ma anche un Europeo e ha riacceso interesse e passione attorno a lei. Merito di Mancini che ha rischiato e ha vinto. Ha convocato Zaniolo quando non aveva ancora giocato nella Roma. Ha ...

Advertising

Azzurri : ?? #NationsLeague ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio G. Meazza San Siro - #Milano ?? In diretta… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? I numeri dei precedenti tra #Italia e #Spagna #ItaliaSpagna #NationsLeague #Azzurri #VivoAzzurro - Azzurri : #Nazionale ???? ?? Tutto esaurito al #Meazza per #ItaliaSpagna: venduti 37.000 biglietti?? #NationsLeague #Azzurri… - hockeywords_com : Domani al via il torneo di pre-qualificazione olimpica Femminile, l’Italia affronta la Spagna -… - CalcioNews24 : Italia Spagna e la moderna rivoluzione azzurra. Italians do it better -