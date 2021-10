Italia-Spagna, Donnarumma: fischi e ‘bu’ di San Siro (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il pubblico di San Siro non risparmia Gianluigi Donnarumma. Nel corso del riscaldamento della prima semifinale di Nations League 2020/2021 tra Italia e Spagna in scena al Giuseppe Meazza, il portiere del Paris Saint-Germain è stato fischiato dai tifosi sugli spalti, che non hanno affatto digerito il suo addio al Milan di questa estate. L’episodio era abbastanza annunciato date le modalità della separazione tra l’estremo difensore e il club rossonero e, soprattutto, visti i durissimi striscioni contro Gigio come quello esposto ieri sera a Milano: “Donnarumma a Milano non sarai mai più il benvenuto. Uomo di m***a”. Il portiere, a detta sua, si aspettava un’accoglienza completamente diversa, ma è stato costretto a fare i conti con una ferita ancora aperta nel cuore dei tifosi rossoneri ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il pubblico di Sannon risparmia Gianluigi. Nel corso del riscaldamento della prima semifinale di Nations League 2020/2021 train scena al Giuseppe Meazza, il portiere del Paris Saint-Germain è statoato dai tifosi sugli spalti, che non hanno affatto digerito il suo addio al Milan di questa estate. L’episodio era abbastanza annunciato date le modalità della separazione tra l’estremo difensore e il club rossonero e, soprattutto, visti i durissimi striscioni contro Gigio come quello esposto ieri sera a Milano: “a Milano non sarai mai più il benvenuto. Uomo di m***a”. Il portiere, a detta sua, si aspettava un’accoglienza completamente diversa, ma è stato costretto a fare i conti con una ferita ancora aperta nel cuore dei tifosi rossoneri ...

