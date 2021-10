Italia-Spagna, Chiellini: “Oggi troppa voglia di dominare gli avversari, ora pensiamo alla Svizzera” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Dispiace aver perso a Milano ma c’è orgoglio per la nostra striscia, è un passaggio di crescita per una squadra che ha margine di miglioramento. Bisogna accettare di trovare più forte che ti mette in difficoltà, Oggi è successo e lo abbiamo pagato”. Questa l’analisi di Giorgio Chiellini, entrato nel secondo tempo della semifinale di Nations League persa dall’Italia contro la Spagna. “A luglio siamo stati bravi quando c’era da soffrire, Oggi siamo stati troppo precipitosi e con voglia di dominare gli avversari – sottolinea il capitano azzurro alla Rai – Espulsione di Bonucci? Basta parlare dell’arbitro, pensiamo a quello che potevamo fare meglio noi. Ora ci concentriamo per novembre quando dobbiamo battere la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Dispiace aver perso a Milano ma c’è orgoglio per la nostra striscia, è un passaggio di crescita per una squadra che ha margine di miglioramento. Bisogna accettare di trovare più forte che ti mette in difficoltà,è successo e lo abbiamo pagato”. Questa l’analisi di Giorgio, entrato nel secondo tempo della semifinale di Nations League persa dall’contro la. “A luglio siamo stati bravi quando c’era da soffrire,siamo stati troppo precipitosi e condigli– sottolinea il capitano azzurroRai – Espulsione di Bonucci? Basta parlare dell’arbitro,a quello che potevamo fare meglio noi. Ora ci concentriamo per novembre quando dobbiamo battere la ...

